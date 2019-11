Catanduva Tem Melhor Desempenho Na Geração De Empregos Desde 2012

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados ontem, (21), mostram que a cidade criou 1.095 vagas de janeiro a outubro de 2019. O melhor resultado desde 2012. A geração de emprego em Catanduva conquistou um avanço importante em outubro.

Só no mês passado, foram 78 empregos formais criados. O principal responsável pelo desempenho favorável foi a construção civil, que acumulou 80 vagas. Na sequência, aparece a agropecuária, com 43 novos postos de trabalho. A indústria de transformação teve oito empregos criados e o serviço de utilidade pública dois.

O saldo de outubro apresentou o sétimo desempenho positivo de 2019. Janeiro teve 331 trabalhadores admitidos, fevereiro teve 212 e março 133. Junho resultou em 125 funcionários contratados, enquanto que agosto teve 198 e setembro 28.

No comparativo dos dois últimos anos, o salto também é significativo, já que em 2018 foram 698 empregos criados no acumulado de janeiro a outubro. Em 2017, o resultado foi de 558, enquanto que 2016 teve 430 vagas eliminadas. Até agora, 2015 teve o maior número de baixas, com 1.234 postos de trabalho excluídos.

“Estamos vivenciando um momento excelente para Catanduva e a tendência é de melhora. Anunciamos essa semana a chegada da concessionária Hyundai, a Havan já está prevista para o início de 2020 e, em breve, acreditamos que teremos mais novidades”, comemora o secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local