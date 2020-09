Catanduva Tem Mais De 97% Da Vacinação De Fêmeas Bovídeas Contra A Brucelose

Dados do sistema Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, mostram que 96,85% das fêmeas bovídeas (bovinas e bubalinas), com idade entre três e oito meses, foram vacinadas contra a brucelose no estado de São Paulo no primeiro semestre de 2020. Estavam aptas a receber a vacina 489.802 fêmeas – desse total, 474.352 foram vacinadas.

EDA de Catanduva contabilizou os seguintes números – 3.744, o quantitativo de fêmeas bovídeas com idade entre três e oito meses existentes no primeiro semestre de 2020 – 3.634 é o número de fêmeas vacinadas – 97,06% percentual de fêmeas vacinadas.

Vale lembrar que a brucelose é uma doença infectocontagiosa que pode prejudicar integrantes dos rebanhos. Apesar da pandemia de COVID-19, os números subiram dentro da normalidade em função de o criador estar consciente sobre os cuidados sanitários do rebanho e pela situação positiva para os negócios.

Neste ano, em função da COVID-19, a Pasta, excepcionalmente, prorrogou o prazo para a vacinação para o dia 30 de junho.

Para a entrega da declaração à Defesa Agropecuária e a entrega do certificado de vacinação junto aos estabelecimentos de beneficiamento de leite ou produtos lácteos e entrepostos de leite, entre outros congêneres, o prazo foi prorrogado até 31 de julho de 2020.

Deixar de vacinar e de comunicar a imunização sujeita o criador a multas de 5 Ufesps (138,05 reais) por cabeça por deixar de vacinar e 3 Ufesps (82,83 reais) por cabeça por deixar de comunicar.

O valor de cada Ufesp – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo é R$ 27,61.

Ariane Pio

Da Reportagem Local