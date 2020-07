Catanduva Tem Mais De 500 Pessoas Curadas Da Covid-19

Informações que consta no boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de sexta-feira, (03) mostra que a cura da covid-19 atinge um patamar de destaque em Catanduva. Em números reais, 515 pessoas venceram a luta contra o coronavírus. A quantidade de recuperados da doença equivale a 78% dos 661 diagnósticos.

Por outro lado, o balanço atualizado de casos traz a informação de mais uma morte, na cidade. Com isso, sobe para 28 o total de óbitos em decorrência da doença – ressaltando que o boletim é de sexta-feira (03).

A taxa de letalidade, que é a proporção entre o número de mortes e o número de doentes na pandemia, está em 4,3% em Catanduva. O percentual local está abaixo da aferida no Estado de São Paulo, que é de 5,1%, e levemente superior à taxa nacional de 4,1%, conforme indicado pelo Painel Coronavírus Brasil. Já a taxa de mortalidade do município para a covid-19 é de 22,9 casos por 100 mil habitantes, abaixo da taxa nacional de 30,1.

O boletim indica ainda que há 22 pessoas de Catanduva internadas com coronavírus ou suspeita da doença nos hospitais locais – Emílio Carlos, Padre Albino e São Domingos. Desses, 10 estão sob cuidados médicos nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 12 nas enfermarias. Há, ainda, 26 pacientes de outras cidades.

São Paulo é o estado brasileiro com o maior número de pacientes recuperados por coronavírus no Brasil, com 165,7 mil vidas salvas. Além disso, o Brasil é o país com o maior número de curados no mundo: são mais 868 mil pessoas recuperadas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

