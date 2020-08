Catanduva Tem Mais De 1400 Testes Da Covid Pendentes No Instituo Adolfo Lutz

Com o crescimento de óbitos e também número alto de confirmados ainda existe uma longa lista de pacientes que estão na espera de resultados da Covid-19, em Catanduva. Com mais de 1900 casos confirmados da doença e 100% de ocupação de leitos, a cidade ainda pode ter uma melhora de casos, pois o Estado de SP já divulgou uma diminuição do vírus coronavirus.

Mas ainda, Catanduva aguarda e por esse motivo o jornal O Regional questionou a Secretaria Municipal de Saúde para saber como está à lista dos testes para resultados do Covid-19. Segundo informações da Saúde de Catanduva existem, no momento, 1.410 testes com resultados pendentes. Os exames são analisados pelo Instituto Adolfo Lutz. A espera é de cerca de cinco dias, em média, para casos leves, sendo mais rápida para casos graves ou óbitos.

Procedimento do Instituto Adolfo Lutz quando recebem amostras biológicas: os testes devem vir acompanhados da requisição médica, com os campos obrigatórios preenchidos e com carimbo e assinatura do profissional responsável. Para os Agravos de Notificação Compulsória devem vir acompanhadas da ficha do SINAN. Identificadas com o nome completo do paciente e data de nascimento. Acompanhadas do Formulário de remessa do IAL ou da Lista de exames encaminhados para a rede de laboratórios, quando cadastradas no GAL. De acordo com condições de coleta, conservação e transporte para cada exame.

Outro fator importante são as amostras biológicas deverão estar devidamente identificadas e bem fechadas para evitar vazamentos e possível contaminação.

Colocar os tubos ou frascos acondicionados em estantes, na posição vertical, dentro de saco ou pote plástico, antes de colocar na caixa de térmica; colocar amostras de fezes e urinaem sacos plásticos individuais; todos os materiais deverão ser transportados em caixas térmicas em temperatura ambiente ou temperatura adequada entre 2º a 8ºC ou -70º (contendo quantidade de gelo reciclável ou gelo seco compatível com a quantidade de material que estiver sendo enviado). Completar com papel amassado ou flocos de isopor os espaços vazios, a fim de evitar a quebra da embalagem que contém as amostras.

O Jornal O Regional tentou entrar em contato com Instituto Adolf Lutz para saber se é normal a espera e outras informações, mas até o fechamento dessa edição não houve resposta.

