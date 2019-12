“Catanduva tem de enfrentar seus problemas e a Câmara não vai se furtar ao debate”, essa é uma das frases ditas pelo vereador André Beck, em entrevista concedida a VOX FM na manhã de ontem, na qual foi convidado para falar sobre a rejeição dos projetos encaminhados pelo Executivo que visavam o reparcelamento de dívidas com IPMC e isenção de contas de águas para prédios da Saúde, Educação e assistência social.

Andre Beck mencionou a preocupação dos parlamentares com manter dívidas para outros governos. “Eu ouvi setor produtivo, setores que pagam seus impostos e manter a máquina do jeito que está é rolar a dívida. O IPMC, vou levantar essa posição, eu duvido que o Ministério Público , que o Ministério da Previdência concorde em não receber, por que não sabemos se pagará no futuro”.

“ Até falamos na Tribuna, vou parcelar R$28 milhões, mas vou pagar o díssidio. Esta recebendo os R$ 5 milhões da Câmara para pagar R$ 4 milhoes de cartão alimentação. Totalmente descompassado”, disse Beck.

O vereador relembrou ainda as primeiras sugestões apresentadas pela Câmara para o pagamento do dissídio dos servidores. “Sugerimos que usasse o dinheiro do superávit da Saec para pagar o dissídio da categoria. Ele respondeu que não poderia usar o dinheiro da Saec. Sugerimos que ele usasse então para pagar as despesas do meio ambiente e, naquela época não poderia. A informação é conflitante, quando ele queria os R$ 10 milhões do rio, não poderia pagar. Não posso pagar porque é salário, um ano depois ele manda um mesmo projeto transferindo o meio ambiente para Saec. A origem é a mesma. A despesa é meio ambiente. Agora que a obra esta em andamento, agora pode? Aquilo que falamos la atrás depois tentou se confirmar”.

O vereador ainda afirma que a prefeitura não tem buscado economia. “Ele não está reduzindo despesa, você está transferindo dívida. Qual economia que o prefeito está fazendo na prefeitura? Nenhuma. A Saec é uma ficção. Temos vários bairros que ainda não tem tratamento de esgoto. Tem a questão do amianto e não resolve o problema”.

Dívida não é minha

Beck também comentou a frase do prefeito Afonso Macchione Neto sobre o dissídio de 2015 não ter sido uma dívida feita por ele. “Nessa lógica que ele fala que não é dívida minha, imagine se todos os prefeitos falassem que não vão pagar dívida em dólar que não é deles? Não é justo deixar dívida para o próximo”.

E complementou: “Se ele dissesse, estou cortando na carne, preciso de fôlego. Mas, não. Cortar estagiário, isso não é corte. Demonstrar isso que está fazendo, agora só rolar por rolar, sem ter feito nada. Isso não tem cabimento”.

Alternativas

O vereador disse ainda que a Câmara tem discutido todas as propostas e apresentado alternativas. “ Fazendo pensando no futuro, a gente apresenta alternativas. Muito mais difícil defender posições que são cobradas por nossos eleitores. É muito mais difícil firmar posições. Se tivéssemos aprovados todos os projetos, nem sequer teria sido discutido se é melhor rolar dívida para outros prefeitos? Não existe confronto, existe peso e contrapeso. Os poderes tem um balancear o outro. Porque senão não precisaria, estaríamos em uma monarquia e não democracia. Eu acho que é importante o diálogo, mas o dialogo é voto, é projeto. O prefeito tem de entender, o que é possível e o que é urgente. A Câmara está dando a agenda. Reestruturação de cargos e salários, foi pago e está engavetado. Na gestão anterior, a prefeitura contratou um estudo e nunca foi colocado em pratica. A Câmara condiciona a iniciativa de ordem pública. Projetos que vão gerar impactos não só nessa administração. Projetar começa hoje. Governar é definir prioridades”.

Karla Konda

Editora Chefe