Catanduva Tem 742 Empregos Formais No Acumulado Do Ano

Apesar da baixa de 39 postos de trabalho em julho, Catanduva registra 742 empregos formais no acumulado do ano. Os dados foram divulgados ontem (23), pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão ligado ao Ministério da Economia. Até o momento, o setor de serviços soma o maior número de empregos formais (403), de janeiro a julho. Na sequência, aparece a agropecuária com 368 trabalhadores. A administração pública soma 108 funcionários, enquanto a construção civil teve 34. O serviço de utilidade pública soma 6 postos de trabalho. No acumulado do ano, apenas o comércio teve resultado negativo, com 177 funcionários a menos.

“Estamos atentos às variações do mercado e trabalhamos em diversas frentes, prioritariamente capacitando nossa mão de obra e buscando atrair novos investimentos”, diz o secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano.

Quando analisados os dados do mês passado, a agropecuária teve o resultado mais expressivo com 59 funcionários contratados. A administração pública soma 4. A construção civil teve a exclusão de 54 postos de trabalho, o comércio de 34 e a indústria de transformação 11 demissões. O serviço de utilidade pública registrou 2 baixas, enquanto que o setor de serviços teve 1.

Da Reportagem Local