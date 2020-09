Catanduva Tem 1954 Beneficiários Que Recebem Sexta Parcela

O Governo de São Paulo iniciou na segunda-feira (14) o pagamento da sexta parcela do programa Merenda em Casa. Mais de 770 mil estudantes recebem novamente o subsídio no valor de R$ 55 reais para a compra de alimentos. Segundo informações da secretaria de educação de São Paulo, Catanduva tem 1954 beneficiários que estão recebendo a sexta parcela.

Como as parcelas são no valor de R$ 55 para cada aluno, nesta sexta parcela foram destinados R$107.470 aos alunos da Cidade-Feitiço.

O repasse é subsidiado integralmente pelo Governo do Estado. No total, durante os seis meses em que as atividades presenciais na rede estadual ficaram suspensas, o Governo de São Paulo investiu R$ 226 milhões para o pagamento desse benefício.

Assim como nos meses anteriores, o pagamento foi feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em qualquer smartphone. Entretanto, os beneficiários que já receberam o subsídio nos meses anteriores e, portanto, fizeram cadastro e validaram a identidade não precisam repetir o trâmite, pois o pagamento será realizado cair automaticamente.

“Ao pagar a sexta parcela do programa, mantemos nosso compromisso de dar assistência às famílias mais vulneráveis neste período tão complicado que enfrentamos”, afirma o secretário da Educação, Rossieli Soares.

Compra de alimentos – Para ter acesso ao benefício não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24 Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional. Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital.

Ariane Pio

Da Reportagem Local