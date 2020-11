Catanduva Tem 18 Casos Suspeitos de Dengue em Novembro

Catanduva registrou nos 11 primeiros dias de novembro, 18 notificações de pessoas com possíveis sintomas de dengue.

Dados foram atualizados pela secretaria de Saúde. Até o momento, nenhuma das notificações foi confirmada, mas já há um aumento em relação ao mês anterior, com menos pancadas de chuvas.

Em outubro, durante os 31 dias, 20 pessoas procuraram a rede de saúde com sintomas da doença transmitida pelo Aedes Aegypti. Deste número, três foram confirmados, 11 foram negativos e seis ainda aguardam resultados.

Um em cada 17 moradores de Catanduva teve dengue no início deste ano, quando a cidade enfrentava a epidemia . É o que mostra os dados da Secretaria Municipal de Saúde, computados entre janeiro e início de maio de 2020, os índices foram reduzindo, mas em nenhum mês zerou o número de casos, com exceção de novembro que ainda estamos na metade.

Ao todo foram confirmados na cidade 7.379 pacientes com a doença no período. Outros 171 ainda aguardam exames.

Crescente desde o final de 2019, o índice da doença em Catanduva teve fevereiro com o maior número de confirmações – 3.135. Em maio, a cidade deixou o estado epidêmico, com 122 casos positivos.

A partir deste mês, a atenção deve ser redobrada. Casos da doença começam a aumentar neste período, de novembro a dezembro, quando também aumentam as possibilidades de chuvas e, consequentemente, locais com água parada.

Karla Konda

Editora Chefe