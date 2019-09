Catanduva Tem 1700 Beneficiários do Bolsa Família

Catanduva tem 1700 beneficiários do Programa do Governo Federal, Bolsa Família. A informação é do Portal da Transparência Federal, que indica quantidade e valores pagos a integrantes do programa social, com base nos meses de janeiro a junho deste ano.

Os repasses neste período foram de mais de R$ 1 milhão. Na comparação com o ano passado, a cidade reduziu o número de participantes do programa social, conforme dados do Governo Federal. Em 2018, havia em Catanduva 2300 beneficiários do Bolsa Família. O programa do governo, além de auxiliar com recursos famílias carentes, mantém a obrigatoriedade de frequência das crianças em escolas e acompanhamento de saúde. A análise sobre a assiduidade do estudante é feita por meio do Sistema de Presença, do Ministério da Educação.

Após o procedimento, as informações são analisadas e encaminhadas ao Ministério da Cidadania, responsável por gerenciar o Bolsa Família.

Dados da frequência escolar nacional, dos meses de junho e julho mostram a presença de 12.547.535 estudantes de 6 a 17 anos em sala de aula de um total de 13.761.259, ou seja, 91,18%. Esses dados contribuem para ações de combate ao abandono escolar e de irregularidades na concessão do benefício. No ano passado, melhor índice até então para o período de junho e julho, o percentual chegou a 89,01%. No início da série histórica, em 2007, 78,92% foram registrados, conforme informa o governo federal.

Trata-se do terceiro bimestre seguido de recorde no acompanhamento da frequência escolar. No período de abril e maio, dos 14.044.578 estudantes contemplados pelo programa à época foram registrados o acompanhamento de 12.613.273 — 89,81% do total. Em fevereiro e março, primeiro período de coleta do ano, também houve recorde no acompanhamento de contemplados do programa. O índice chegou a 90,31%, enquanto há 12 anos, no mesmo recorte, registrou 66,22%. Antes do primeiro bimestre deste ano, o maior índice tinha sido o do mesmo período em 2018, com 89,06% de beneficiários acompanhados. Caso haja o descumprimento da frequência escolar mínima exigida pelo programa, as famílias das crianças e dos adolescentes: são advertidas; têm beneficiários bloqueados; têm benefícios suspensos; têm beneficiários cancelados.

O benefício é destinado a famílias com renda mensal de R$ 89 a R$ 178 por pessoa, e só é repassado se a frequência escolar for de ao menos 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para jovens de 16 e 17 anos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local