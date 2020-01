Catanduva Tem 100% De Vacinação Contra Febre Aftosa Na Segunda Etapa De 2019

O estado de São Paulo registrou o índice de 99,58% dos bovídeos vacinados contra a febre aftosa durante a campanha realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento no mês de novembro de 2019. Nesta segunda etapa foram vacinados somente os bovídeos (bovinos e bubalinos) com idade de zero a 24 meses de idade. A primeira etapa foi realizada no mês de maio com a vacinação de todo o rebanho bovídeo.

O balanço divulgado para cidade de Catanduva foi de 47.154, isto é vacinação com cobertura de 100,00%. Em comparação, a EDA de São José do Rio Preto – 181.573 – 180.706 , teve 99,52% da cobertura com Catanduva.

Dados do sistema informatizado Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave), vinculado à Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que coordena a campanha a nível estadual mostram que o total de bovídeos na faixa etária com vacinação obrigatória é de 4.423.365 cabeças. Deste total, 4.404.711, ou seja, 99,58% foram vacinados e declarados ao sistema dentro do prazo legal (07/12).

Durante a campanha, os técnicos da Defesa Agropecuária se mobilizam no Estado para fiscalizar e assistir a vacinação. Foi visitado um total de 888 propriedades com o acompanhamento da vacinação de 42.107 bovídeos.

Os criadores que deixaram de vacinar, ou deixaram de informar, foram notificados pelo órgão oficial de Defesa Agropecuária. A autuação pelo descumprimento da legislação é de 5 Ufesps (138,05 reais) por cabeça por deixar de vacinar, e 3 Ufesps (82,83 reais) por cabeça por deixar de comunicar. O valor da Ufesp – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo para 2020 é de 27,61 reais. O rebanho bovídeo paulista declarado no relatório registra um total de 10.412.592 cabeças, em 104.639 propriedades rurais.

O Clube de Tênis Catanduva está comemorando 91 anos e para celebrar será realizado um Jantar Dançante neste sábado, dia 11 de janeiro, a partir das 21 horas, no Salão Social. De acordo com o presidente do CTC, Alex Tomazini, este é um momento especial, pois reforça a história do clube em Catanduva e comemora uma data alusiva a tudo que o clube representa para os associados e catanduvenses. “O CTC faz parte da história de Catanduva assim como da história de muitas famílias e gerações. Todos os anos fazemos questão de realizar uma festa para celebrar essa data especial”, destacou.

A Banda Doce Veneno comandará o show e a noite também contará com um jantar delicioso. As mesas podem ser adquiridas na secretaria do CTC por R$70 para sócio (por pessoa) e R$100 para não sócio (por pessoa). O convite inclui o jantar e bebidas (água, refrigerante e cerveja + rolha livre). “Quero aproveitar para convidar a todos para virem celebrar este momento conosco, com muita alegria e confraternização. Este é o primeiro evento do ano do CTC, então vamos comemorar”, completou Tomazini.

Ariane Pio

Da Reportagem Local