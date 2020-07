Catanduva Supera Meta de Imunização Contra Gripe e Alcança 94% de Cobertura

Catanduva encerrou a Campanha de Imunização contra a Influenza com 94% de cobertura vacinal. Ao todo, 45.367 doses da vacina foram aplicadas na cidade.

A etapa, que começou em março, terminou na sexta-feira, dia 24 de julho. Já a prévia da Secretaria Municipal de Saúde foi computada com base em dados obtidos junto às unidades de saúde até quinta-feira, dia 23.

De acordo com o balanço, a cidade superou a meta de imunização preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Mas somente uma parte dos grupos prioritários conseguiu bom desempenho de vacinação.

A procura foi maior entre trabalhadores da saúde (128%) e idosos (103%). Por outro lado, ficaram abaixo da média as mulheres no pós-parto (70%), crianças de 6 meses a 5 anos (64%), pessoas com comorbidades (61%), gestantes e professores (51%), e adultos (39%).

Nessa última fase, a campanha foi estendida para toda a população. Atualmente, Catanduva está abastecida com cerca de 10 mil doses em estoque.

O munícipe que ainda não se vacinou pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa, enquanto houver doses disponíveis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

