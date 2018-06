Catanduva Sobe 90 Posições em Ranking de Desenvolvimento Municipal

Catanduva subiu 90 posições no ranking do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2018 divulgado ontem (28) referente a dados de 2016. Setores como educação, saúde, além de emprego e renda são analisados. Com o resultado, a Cidade Feitiço ocupa a 79ª posição entre as melhores do país e 48ª em todo território paulista.

Esses são os melhores números dos últimos dois anos. Em 2015, para se ter uma ideia, ocupava a 169 posição a nível nacional e a 79ª no Estado de São Paulo. Alto desenvolvimento, com mais de 0,8 pontos, foi visto em dois indicadores da Cidade Feitiço (educação e saúde). Um deles teve desenvolvimento moderado, foi o caso do emprego e renda, com pontuação entre 0,6 e 0,8. No total, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal alcançou o alto desenvolvimento.

O ranking foi criado pelo sistema da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) para acompanhar o desenvolvimento socioeconômico do país. O monitoramento varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 maior é o desenvolvimento do município. As conquistas e desafios socioeconômicos como manutenção de ambiente de negócios propício à geração local de emprego e renda, educação infantil e fundamental, além de atenção básica em saúde englobam a pesquisa.

Nesta edição, 5.471 municípios foram analisados. O melhor destaque a nível nacional e estadual foi para Louveira (SP), seguida de Olímpia (SP) e de Estrela do Norte (SP). Já os piores desempenhos foram para Flórida Paulista no final da lista, seguida de Barra do Turvo em 4.345 no país e 642 no estado e de Iaras (4.339 º a nível nacional e 642º a nível estadual).

Na comparação de emprego e renda de 2015 e 2016, o índice destaca que foram fechados quase três milhões de postos de trabalho formais no país. “Em 2016, apenas 2.254 cidades geraram empregos, ou seja, quase 60% fecharam postos de trabalho, incluindo capitais e grandes centros econômicos. Com isso, o indicador de Emprego e Renda do estudo registrou 0,4664 pontos, representando pequena recuperação com relação a 2015 (0,4336). O movimento é explicado pelo aumento no rendimento real do trabalhador formal, em parte por conta da política de reajuste do salário mínimo”, informou.

O resultado continua em nível historicamente baixo. Já que apenas cinco cidades tiveram alto desenvolvimento no indicador de emprego. É o caso de São Bento do Norte (RN), Capanema (PR), Telêmaco Borba (PR), Selvíria (MS) e Cristalina (GO) – o pior resultado da série histórica.

A crise, ainda de acordo com o levantamento, foi tão drástica que mesmo que o índice de emprego e renda aumente nos próximos anos, com variação média de 1,5%, taxa vista em 2009 e 2012, o nível visto em 2013 só chegará em 2027. “O que aponta que a recessão custou mais de uma década de desenvolvimento para o mercado de trabalho formal dos municípios”, informou.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local