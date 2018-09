Catanduva será representada no Miss e Mister São Paulo 2018 pelo modelo Matheus Marton Bonora, 25 anos. O concurso será em novembro e o catanduvense já se prepara para concorrer em um dos eventos mais importantes do mundo da moda. Em entrevista ao jornal O Regional, o modelo conta que foi convidado a participar do evento.

“No verão do ano passado estava eu caminhando na praia quando fui abordado por um diretor de agência de modelos de São Paulo, e me fez um convite para trabalhar com eles. Voltando a São Paulo fui conhecer a agência e a proposta, apesar de não entender muito, comecei a aprender progressivamente a cada casting que eu fazia, até que em um deles se tornou um ensaio o qual produziram as fotos que chegou ao alcance do grupo Miss e Mister Brasil que me abordaram e perguntaram se eu tinha interesse de participar do concurso em São Paulo, aceitei, conheci a equipe e fiquei encantado com eles e então participei da seletiva regional, fui eleito Mister Catanduva é assim ganhei a vaga para disputar o Mister São Paulo. Daí então comecei a me preparar para o grande evento”, conta Bonora.

Atualmente o mister mora em São Paulo, estuda e trabalha.

Para se preparar para o concurso, Bonora diz que não deixou de comer comidas calóricas, mas que compensa com atividade física.

“Particularmente sou um fanático por pizza, e as mesmas são calóricas, ainda mais para um apreciador como eu, impossível de comer apenas um pedaço, mas como há um tempo pratico musculação e diversos outros esportes, a minha dieta ao longo do tempo foi se alterando e se tornando de modo mais saudável e menos calórica, o que me auxilia muito para alcançar o corpo digno de um evento desta proporção”, comenta.

Segundo o mister, o concurso será muito concorrido, pois o povo brasileiro tem uma beleza particular.

“A beleza do brasileiro é indiscutível, muito graças a miscigenação, o que nos presenteia com belezas raras, acredito que o desfile para o público e para os jurados será complicado para todos os participantes, em relação aos outros candidatos, a minha opinião que as chances são igualmente distribuídas, e que vença o que mais apto estiver pro que for requerido no dia”, diz.

O amigo e agenciador Márcio Costa está na torcida para que Matheus Bonora conquiste a faixa estadual e vá para a disputa do Mister Brasil.

“Fiquei muito feliz de saber que o Matheus foi nomeado a representar Catanduva. Com certeza a cidade estará bem representada”, informa Costa.

O agenciador lembra que antes o concurso de Miss e Mister Catanduva era promovido por Vasco da Gama e que a partir de agora assumiu a responsabilidade.

“Quero agradecer ao Vasco que por tantos anos esteve à frente de promover os concursos e que agora passou essa importante missão para mim. Gostaria de frisar aos coordenadores de fora que agora sou o representante e coordenador dos concursos de Miss e Mister na cidade, miss e mister estudantil e já promovia o miss e mister plus size”, constata Costa.

Vasco da Gama garante que a cidade continuará sendo representada por alguém de experiência no mundo da moda.

“Estarei dando total apoio ao Márcio Costa no que ele precisar, mas sua experiência nesta área com certeza irá garantir novos títulos para nossa cidade e região”, aponta Vasco.

Karla Sibro

Da Reportagem Local