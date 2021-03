Catanduva Será Palco de Uma Série de Debates no Mês do Teatro

O Coletivo Artístico Dell’arte realizará neste mês de março, considerado mês do teatro, três debates com artistas. A programação integra o Ar Cênico – Mostra de Peças Curtas – e substituirá as apresentações das peças que estavam agendadas para o final desse mês e foram adiadas para acontecerem posteriormente em respeito à fase vermelha e emergencial do Plano SP.

‘Ainda que as apresentações ocorressem online, seriam necessários ensaios e encontros com artistas orientadores. Conscientes da necessidade de maior restrição de contatos interpessoais, optamos pela realização dos debates e as apresentações serão agendadas oportunamente’, explica Rafael Back, coordenador da ação.

As rodas de conversa serão realizadas de forma online e contarão com a participação de artistas e técnicos catanduvenses da área teatral. Para a estreia estão confirmados três catanduvenses que iniciaram suas trajetórias artísticas quando adolescentes em Catanduva e posteriormente, estudaram e se formaram em São Paulo, na Escola SP de Teatro: Jonas Mendes, diretor de teatro; Lucas Venturini, dramaturgo e Thaynná Carvalho, atriz e sonoplasta.

‘O debate é essencial para o momento vivido na cultura. A pandemia afetou a economia criativa de forma brutal. É urgente que se pense alternativas junto aos trabalhadores da cultura para amenizar as dificuldades’, comenta Cris Anovazzi, diretora de produção do Ar Cênico.

A programação é gratuita e ocorrerá às quartas-feiras, dias 17, 24 e 31 de março, sempre às 21 horas, pelo facebook na página www.facebook.com/dellartecatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local