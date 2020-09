Catanduva Segue Com Tempo Seco, Altas Temperaturas e Baixa Umidade do ar

O Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) e a Defesa Civil emitiram alerta para os riscos provocados pela baixa umidade do ar na região de Catanduva, que deve aos 15% nos próximos dias, principalmente às tardes. O índice é equivalente ao clima de deserto, com tempo seco e altas temperaturas. Para se ter uma ideia, a umidade do ar ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), deve estar entre 50% e 80%. Entretanto, em algumas épocas do ano, como no inverno, ela tende a cair, ficando abaixo dos 20%.

Para esta terça-feira (15), a previsão é de umidade do ar de 15% nos horários mais quentes do dia, quando a temperatura deve chegar aos 36 graus. Na quarta (16), quinta (17) e sexta (18), os termômetros deverão marcar 39 graus à tarde, quando a umidade relativa do ar chegará aos 12%. De madrugada, a temperatura prevista é mais amena, de 19 graus, segundo o Climatempo, com umidade de 30%.

Em razão desse cenário, recomenda-se que as pessoas evitem exercícios físicos ao ar livre nos períodos mais quentes, umidifiquem o ambiente constantemente, permaneçam em locais protegidos do sol e consumam bastante água. Com a umidade relativa do ar muito baixa e o calor intenso, o tempo fica propenso para incêndios em cobertura vegetal. A Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, atua de forma constante para combater focos de queimadas, principalmente nesse período de seca.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local