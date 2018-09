Catanduva Sedia Debate Sobre Prevenção Ao Suicídio

Catanduva sediará, a partir de hoje (18), um debate sobre a prevenção ao suicídio, alusivo ao “Setembro Amarelo”, mês mundial de prevenção à ação. O “III Fórum de Prevenção ao Suicídio” começa nesta terça-feira e termina na próxima semana, no dia 25. O evento será no auditório do Senac Catanduva. A programação é gratuita, mediante credenciamento. As atividades serão das 7 até as 17 horas.

Para hoje (18), os agentes comunitário da Saúde Municipal receberão a equipe do Centro de Estudos em Prevenção e Pósvenção do Suicídio, da escola de enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Os integrantes do grupo falarão sobre suas frentes de atuação, debaterão ideias e esclarecerão dúvidas, além de realizar dinâmicas com foco na valorização da vida. O conteúdo volta a ser aprofundado na próxima terça-feira (25), quando a equipe falará sobre avaliação inicial e classificação de risco para o suicídio. Neste dia, poderão participar os profissionais de nível superior na área da saúde.

A iniciativa é da Prefeitura de Catanduva, por meio de apoio da Associação Psiquiátrica Mahatma Gandhi e do Senac. De acordo com o órgão, a programação terá uma novidade: está prevista apresentação do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps-AD), um novo serviço que está em fase de implantação no município.

SETEMBRO AMARELO

O movimento “Setembro Amarelo” iniciou-se em 2015, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população sobre a questão do suicídio. O assunto que já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e falta de informação. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Ao longo do mês, são realizadas ações em diversas cidades que buscam trazer à tona o assunto como forma de ampliar conhecimentos. Alguns exemplos são caminhadas, palestras, balões amarelos, pontos turísticos e edifícios públicos iluminados, distribuição de folhetos e atendimentos em locais públicos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos e a sétima causa de morte de crianças entre 10 e 14 anos de idade. A OMS também afirma que o suicí­dio tem prevenção em 90% dos casos. Entretanto, um estudo brasileiro de “Bertolote et al” (2002) afirma que 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, diagnosticados ou não, tratados incorretamente ou não tratados de maneira alguma.

