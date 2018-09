Catanduva Sedia Curso: Venda Mais com Facebook, Instagram e Whatsapp

O curso Venda Mais com Facebook, Instagram e Whatsapp será realizado em Catanduva nos dias 29 e 30 de setembro, na sede do Sincomércio. A proposta visa mostrar soluções de marketing para o empreendedor, em busca de alavancar vendas e negócios.

As aulas serão ministradas pelos especialistas Thiago Martins e Gustavo Missura que fazem parte do Empoderamento Digital, um coletivo de profissionais de marketing de diversos locais do país.

“Dessa forma conseguimos passar conteúdo relevante, de forma didática e prática, buscando qualificar, empoderar e dar autonomia para empresários, donos de pequenos, médios e grandes negócios, para que eles saibam a força e a importância das Mídias Sociais e da internet para os negócios”, explica Martins.

A expectativa dos organizadores é de atender cerca de 40 profissionais.

“Nós entendemos qual é o caminho das pedras, o que é preciso fazer para ganhar visibilidade e conseguir converter as pessoas que estão navegando na internet em clientes, em vendas reais. Nosso foco é: autônomos, micro, pequenos e médios empresários e empreendedores, esse pessoal que muitas vezes não tem recursos para manter o trabalho de uma agência”, afirma.

Segundo o profissional, o curso surgiu frente a uma grande demanda de mercado identificada pelo grupo e foi pensada em um formato voltado para o empreendedor. “Pensando em otimizar tempo, sem perder conteúdo, adaptamos o curso para uma versão intensiva de oito horas por dia, durante dois dias, onde o profissional vai entender o que é, o que fazer e sairá do curso com um plano de ação pronto”, detalha Martins.

Segundo ele, as aulas desconstruirão ideias antigas ensinando novos métodos, assim como passo a passo que poderá ser um divisor de águas na sua empresa. Dentre os tópicos apresentados estão: Contextualizar os empreendedores do que mudou com a democratização do acesso a internet por meio dos celulares. Como essas mudanças afetaram e reinventaram a comunicação entre marcas e consumidores?

Como usar o Facebook para negócios, como criar uma página, como anunciar no Facebook, como alavancar a visibilidade através dessa rede. Como usar o Instagram, indo além do técnico e teórico. “No Instagram nós fazemos uma aula ao vivo. Como criar stories, como crescer o perfil, como criar um perfil comercial que venda”, cita.

“No whatsapp nós ensinamos como criar o whatsapp business, como usar esse aplicativo para poder melhorar o atendimento e as vendas de qualquer empresa. O curso é muito prático, há muita interação entre os professores e o público com exercícios práticos e funcionais”.

“São dois intensos dias de muito aprendizado, que mostrarão o que fazer, por que fazer e como fazer”, finaliza Martins.

Os ingressos podem ser comprados no http://empoderamento.digital/catanduva. Basta selecionar a quantidade desejada e clicar em comprar ingressos. Pagamento à vista ou parcelado no cartão de crédito.

Karla Konda

Da Reportagem Local