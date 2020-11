Catanduva Sedia Brasileiro de Supino, Levantamento Terra e Power bíceps

Catanduva sediará o 19ª Campeonato Brasileiro “Carlos Roberto Fanelli”, de Supino, Levantamento Terra e Power bíceps, no próximo sábado, 07 de novembro.

O evento será realizado no Hotel Paradise Inn, que fica localizado na Rua 7 de setembro 2265.

A pesagem acontecerá das 9h as 11h e a competição terá início às 13h.

O atletas disputarão nas categorias teen 1, sub Jr, Jr, adulto, máster, PCD , masculino e feminino.

A competição terá como premiações 1º Lugar- troféu, medalhas para 2º e 3º lugar, troféus para melhores atletas, troféus para as 3 melhores equipes e bonificação de R$ 300 reais aos campeões de todas as categorias com mínimo 3 atletas na categoria.

Vale ressaltar que quem tiver interesse, ainda dá tempo de participar só fazer o depósito referente a inscrição, pela Caixa Econômica, Agência 0299, Conta Corrente 03786-0, Operação 003, Federação Paulista.

“Já temos 20 campeões mundiais confirmados, nossa expectativa é de alcançarmos novos recordes, e com certeza a cidade Feitiço estará muito bem representada por nossos grandes atletas”, disse o presidente da FPLPI – Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior e vice-presidente da Conbrafa – Confederação Brasileira de Atletas de Força, Geverson Ramos.

Para mais informações sobre valores das inscrições ou outras entrar em contato pelos números 17.99739 – 7709 ou 17.99139- 5935- Presidente Geverson Ramos.

Da Reportagem Local