Catanduva Se Destaca Entre Os Municípios Que Tem Plano De Saneamento

A norma trata da regulação dos sistemas de água, esgoto, macro e microdrenagem e resíduos sólidos, além das interligações entre os serviços na cidade. Recentemente, no final de 2019, o plano foi revisado e atualizado, contemplando metas e planejamento de ações concretas a curto, médio e longo prazo.

Distante da realidade de Catanduva, muitos outros municípios há falta de planejamento o que está ocasionando adiamento. Com isso, esta é a quarta vez que o prazo é adiado. Quem não providenciar o plano até 31 de dezembro de 2022 não terá acesso a recursos orçamentários da União. Até lá, contudo, mesmo sem plano, poderão continuar tendo acesso a essas verbas para investimento em obras ou projetos no setor. De acordo com a Dra. Isabela Giglio, consultora da área de Direito Público da Conam – Consultoria em Administração Municipal, os Municípios encontram dificuldades seja na falta de orientação, na falta de recursos financeiros ou, ainda, na falta de pessoal qualificado para a elaboração do plano.

