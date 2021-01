Catanduva Regride Para Fase Laranja do Plano São Paulo

A região de São José do Rio Preto, na qual Catanduva está incluída, foi rebaixada à fase laranja do Plano São Paulo. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira, 15, pelo Governador João Doria. As novas orientações passam a valer a partir de segunda-feira, 18 de Janeiro. O estado alterou o regramento da fase laranja. Com a mudança, apenas os bares permanecem fechados aos clientes. Setores que antes eram proibidos, como academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros e parques estaduais passam a poder funcionar. Além disso, a capacidade de ocupação antes era de 20% e agora foi para 40% em todos os setores. O horário de funcionamento foi ampliado de 4 para 8 horas por dia. O atendimento presencial só poderá ser feito até 20h.

Em Catanduva, o Comitê de Administrativo de Enfrentamento da Covid-19 se reuniu na tarde de ontem para tratar sobre as novas medidas e a regressão da região para Fase Laranja. O prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa afirmou que um novo decreto deve ser publicado na segunda-feira.

Os índices de Catanduva de ocupação de leitos mostra que a maioria dos pacientes internados é de municípios da microrregião. De acordo com o boletim do coronavirus publicado ontem, Catanduva tem 6.687 casos confirmados da doença. 95% de ocupação dos leitos de UTI. Destes, seis pacientes são de Catanduva, outros 13 de cidades da região. Na UTI do São Domingos, 50% de capacidade dos leitos, com quatro pacientes da região e um de Catanduva. Na enfermaria, 90,0% de ocupação no Emílio Carlos – 12 de outras cidades, 8 de Catanduva. “Responsabilidade e de todos. Todos somos responsáveis pela vida pessoal. Sejamos responsáveis, evitemos as festas, aglomerações, vamos fiscalizar de forma rígida. Vamos poupar a vida. Estamos juntos em favor da vida e segunda-feira vamos emitir o decreto”.

As cidades de Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Franca e Taubaté, que também estavam na amarela, agora regridem à laranja, na qual permanecem Sorocaba, Registro e Presidente Prudente. A região de Marília, que tinha sido colocada na fase laranja na semana anterior, passa a ficar na fase vermelha, a mais restritiva, na qual apenas serviços essenciais têm autorização para operar. A regressão ocorreu após a piora dos índices no estado, que fez com o que o governo antecipasse a reclassificação do plano. Antes, as possíveis mudanças aconteceriam no dia 5 de Fevereiro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local