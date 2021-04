Catanduva Registrou Mais de 60 Casos de Dengue de Janeiro Até Março Deste Ano

O trabalho da Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) não para. Enquanto a pandemia do novo coronavírus avança e leva moradores a ficarem em casa, os agentes se protegem como podem durante as visitas a residências em busca de um outro causador de doença: mosquito da dengue. Considerando os boletins divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, a soma dos casos de dengue de Janeiro a Março totalizam 61 confirmações, há 41 aguardando resultado de exames, 171 negativos, totalizando 273 notificações.

Em comparação ao ano passado, Catanduva registrou no mesmo período 6.822 casos positivos. Apesar dos casos de dengue estarem controlados, a EMCAa não descarta uma futura epidemia no município, devido às altas taxas de transmissão nas cidades vizinhas. “Há 20 anos atrás não tínhamos o deslocamento diário com tantos automóveis, aplicativos e o grande número de pessoas que trabalham em cidades vizinhas, vale afirmar que devemos aproveitar as próximas as semanas em que o município estará com diminuição na circulação de pessoas para promover ações de limpeza em nossas residências pois é ali que se encontra a maior parte dos focos de dengue”, explicou Diego Palmieri, responsável pelas ações educativas da EMCAa.

A EMCAa está realizando diversas parcerias com instituições da cidade para apoiar e garantir a divulgação do combate ao mosquito em diversos setores e canais na rede social. Além disso, onde há casos confirmados de dengue, a prefeitura realiza nebulização e agentes visitam as casas verificando e alertando a população.

A Secretaria de Saúde reforça o pedido à população para que não ignorem os cuidados que devem manter para evitar que o mosquito da dengue se prolifere. A secretaria também reforça que denúncias sobre terrenos, casas abandonadas e outras problemáticas sejam feitas ao telefone 3531-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local