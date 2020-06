Catanduva Registrou Mais de 100 Casos em Maio, Segundo Boletim Epidemiológico

Em meio às preocupações voltadas a pandemia do novo coronavírus, o número de casos de dengue em Catanduva, apesar de apresentar uma queda em relação ao começo deste ano, ainda preocupa a vigilância epidemiológica pelo número de notificações que semanalmente, após o teste clínico epidemiológico, testam positivo em sua grande maioria.

Atualmente Catanduva possui 105 casos positivos, 38 negativos e outros 39 em investigação. Os dados são do boletim epidemiológico do mês de Maio. Apesar da prioridade no momento ser o Coronavírus, a Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa) reforça que não se pode baixar a guarda com as chamadas arboviroses, se a população não se atentar de forma geral, os focos de dengue se mantêm sempre ativos. Além disso, o aumento de casos de Covid-19 somado com a dengue pode sobrecarregar o sistema de saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Catanduva teve neste ano 7.191 casos positivos, 3.249 exames deram resultado negativo. O levantamento também apresenta o número de mortes provocadas pela dengue no município, em 2020. São 10 óbitos confirmados: 4 em Janeiro, 4 em Fevereiro e 2 em Março.

Os agentes da EMCAa tem realizado ações contínuas de enfrentamento ao mosquito. A equipe desenvolve vistorias a imóveis, bloqueios para eliminação de criadouros, verificação de denúncias e nebulização em regiões específicas da cidade. O trabalho dos agentes de endemias tem sido reforçado por agentes comunitários de saúde. A equipe da Sucen também reforça as ações de combate ao vetor.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

