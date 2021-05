Catanduva Registra Saldo Negativo de Emprego no Primeiro Trimestre, Aponta Dados do Caged

Catanduva encerrou o primeiro trimestre de 2021 com saldo negativo em postos de emprego. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) na quinta-feira, dia 29, apontam que o município registrou um saldo negativo de 194, uma diminuição de -0,53% na geração de empregos, com 1.401 desligamentos, contra 1.207 admissões.

O resultado negativo foi motivado quase que exclusivamente pelo setor de serviços. Para esse setor, foram 626 contratações e outros 612 desligamentos. Serviços é ainda o que mais tem empregados em Catanduva. São ao todo 15.294 trabalhadores na área.

Em seguida, com desempenho negativo foi o de construção, com 77 contratações mediante 234 desligamentos, saldo de -177. Outro setor que também fechou com saldo negativo foi o comércio, com 235 contratações e 318 demissões, saldo de -83.

A Indústria foi o setor que menos demitiu. Abriu no período 283 novas vagas e teve 233 desligamentos.

No País – O Brasil gerou 184.140 postos de trabalho em março deste ano, resultado de 1.608.007 admissões e de 1.423.867 desligamentos de empregos com carteira assinada. O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a 40.200.042, em março, o que representa uma variação de 1,46% em relação ao mês anterior.

No acumulado de 2021, foi registrado saldo de 837.074 empregos, decorrente de 4.940.568 admissões e de 4.103.494 desligamentos até março.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local