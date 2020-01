Catanduva Registra Primeira Morte Suspeita de Dengue em Janeiro de 2020

Segundo informações, uma idosa, de 83 anos morreu terça-feira (28), no Hospital Padre Albino, em Catanduva. Ela estava internada com sintomas da dengue, e posteriormente evoluiu para pneumonia.

Ainda de acordo com o Hospital Padre Albino, o óbito da paciente foi por causas respiratórias e ela estava em tratamento de dengue.

A Prefeitura de Catanduva não confirmou a morte por dengue, e em nota informou que o caso está sendo investigado. “A Prefeitura de Catanduva esclarece que esse caso está em investigação. São aguardados os resultados de dois exames, conforme protocolo. Desta forma, não é possível considerar óbito por dengue, ainda, apesar de constar na declaração de óbito”.

Segundo os dados do último boletim epidemiológico, Catanduva registrava, somente em janeiro, 254 casos de dengue confirmados.

No começo desta semana, na segunda-feira (27), os ACS – Agentes Comunitários de Saúde participaram de um treinamento que visa fortalecer as ações de prevenção e combate à dengue. A iniciativa da Prefeitura de Catanduva reforçou conhecimentos sobre as práticas de campo que possam dar mais agilidade à rotina de trabalho, no controle de vetores.

Além disso, a prefeitura divulgou que postos abrirão aos fins de semana especificamente para tratar a dengue, os postos do Parque Glória, Vila Soto e Postão da Pará, das 7h as 17h.

Ariane Pio

Da Reportagem Local