Catanduva registra primeira morte por H3N2

Catanduva registrou a primeira morte por H3N2 do ano. A paciente que morava em Novais estava internada no Hospital Emílio Carlos. A cidade também soma outros quatro óbitos por H1N1 no acumulado de 2018. Todos os pacientes eram da região (Paraíso, Ariranha, Potirendaba e Pindorama).

“A paciente M.A.S.S, 46 anos, deu entrada no Hospital Emílio Carlos, no dia 07 de junho, encaminhada pela cidade de Novaes, diagnosticada com síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Houve complicação do quadro, devido à pneumonia bacteriana, causada pela doença, evoluindo para choque séptico e óbito na madrugada no dia 28 de junho”, informou o Hospital por meio de nota.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local