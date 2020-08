Catanduva Registra Mais De 60 Autuações Entre Poda Drástica e Queimadas

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura registrou, de janeiro a junho, 31 autuações de poda drástica e 32 multas por queimada irregular. Já os relatórios de julho ainda não estão liberados.

“De acordo com a Lei Municipal nº 5.187/11 (Lei de Arborização Urbana Municipal), artigo 2º: a responsabilidade pela poda de árvores é do proprietário do imóvel fronteiriço, que deverá apresentar solicitação expressa junto ao órgão ambiental do município. A autorização de poda é emitida gratuitamente pela Secretaria de Meio Ambiente e pode ser retirada pelo proprietário, podador ou representante do imóvel. A autorização de poda é válida por 30 dias a partir da data de retirada no setor”, informa o setor.

De acordo com o setor, a vistoria é feita por equipes da Fiscalização e Patrulha Ambiental, por meio de denúncias via Ouvidoria ou patrulhamento nos bairros. “A constatação ocorre por meio da verificação de poda excessiva ou drástica e no momento de execução do serviço, se o podador está munido da documentação (guia autorizada) e segue os padrões exigidos pela legislação”, constata. Antes de podar a árvore, o morador precisa consultar o departamento, mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-0814 multa que varia de 150 UFRC / UFRC 2019 – R$ 2,8767.

O Site da prefeitura de Catanduva onde pode ser encontrado o manual de poda e tabela de cadastro dos profissionais http://www.catanduva.sp.gov.br/.

Já em casos de queimadas irregulares, a multa é de 500 UFRCs – Unidades Fiscais de Referência de Catanduva, além de uma UFRC por metro quadrado ou fração de vegetação queimada. O valor total passa de R$ 1.400.

