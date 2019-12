Catanduva Registra Crescimento De 10,8% Na Adoção De Animais De Estimação

A UVZ – Unidade de Vigilância de Zoonoses divulgou um balanço informando que, ao longo de todo ano de 2019 em Catanduva, 41 animais que viviam no local ganharam novos lares. O número é a soma de cães e gatos, sendo que a maior parte das adoções foi de cachorros, 26 ao todo, e 15 gatos. Em comparação a 2018, o número cresceu 10,8%, já que 37 pets foram adotados no ano anterior.

Com o intuito de chamar a atenção da população sobre a posse responsável de animais, as equipes intensificaram as ações. Além do atendimento local, foram realizadas campanhas itinerantes, por meio da participação em feiras e eventos da Prefeitura.

“Outra iniciativa permanente tem sido a divulgação do álbum virtual, com fotos dos bichinhos aptos à adoção pela internet. O acesso pode ser feito a partir do endereço www.observasaudecatanduva.sp.gov.br/animais-para-adoção. Atualmente, 77 animais vivem na Unidade de Vigilância em Zoonoses. Desses, 53 cães e gatos estão em condições de ser adotados. O restante tem algum tipo de restrição, por precisar de cuidado veterinário constante, medicação controlada ou por ser agressivo. Todos são castrados, vermifugados e vacinados”, pontua a informação oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva à equipe do O Regional.

O interessado em adquirirem um novo companheiro deve ser maior de idade e comparecer à UVZ com um documento pessoal e comprovante de residência. A recomendação é levar uma caixa de transporte no momento da adoção. No ato, a equipe da unidade chama a atenção dos interessados sobre os cuidados e a guarda responsável.

“Quem quer um animal de estimação precisa ter condição e consciência. O animal demanda atenção e carinho e cuidados como vacinação, alimentação, água e espaço suficiente para ele”, ressalta a veterinária Natália Ambrósio.

Da Reportagem Local