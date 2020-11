Catanduva Registra Aumento de 8,2% Nas Ocorrências de Tráfico de Drogas

Catanduva registrou aumento nas ocorrências de tráfico de drogas e número de armas de fogo apreendidas em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados divulgados são da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). O maior aumento percentual foi de ocorrências por tráfico de entorpecentes. Foram 424 até o mês de Outubro de 2019, já em neste ano foram registradas 462 ocorrências, um aumento de 8,2%. As ocorrências de apreensão de entorpecentes diminuíram 62,5%. De Janeiro a Outubro do ano passado foram registrados 24 boletins, este ano apenas 9. O número de apreensões de armas segue a mesma lógica do tráfico, e muitas vezes estão relacionadas. De acordo com os dados do SSP-SP, 23 armas de fogo foram apreendidas de Janeiro a Outubro de 2019. Neste ano foram registradas 34 ocorrências. Um aumento de 27,6%. Já as ocorrências de porte ilegal de armas, diminuíram 6,1%. Em 2019 foram registradas seis ocorrências, já este ano, apenas três.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local