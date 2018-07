Catanduva Registra 11 Casos de Hepatite C em Seis Meses

Catanduva registrou 11 casos de hepatite C nos últimos seis meses. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Para eliminar a doença até 2030, pacto foi firmado entre Ministério da Saúde e municípios.

Os dados divulgados recentemente, pelo setor da saúde em Catanduva, mostram que também há 12 casos de hepatite B. Até o momento, não houve registros de hepatite A na Cidade Feitiço. Em comparativo com o ano passado, houve queda, já que no período de janeiro a junho foram 32 casos de hepatite C, 30 de hepatite B e um de hepatite A.

A ideia do Ministério da Saúde é simplificar o diagnóstico de hepatite C, além de ampliar os testes e fortalecer o atendimento às hepatites virais. O motivo é que atualmente, a nível nacional, a hepatite C tem o maior número de notificações entre todas as hepatites. Catanduva segue na contramão, já que um caso há mais de hepatite B foi registrado neste ano. Mas no ano passado, foram dois casos a mais do tipo C diante dos de B.

Falando em nível nacional, só no ano passado, a taxa de incidência foi de 11,9 casos para cada 100 mil habitantes. O que corresponde a mais de um milhão de pessoas que tiveram contato com o vírus do tipo C. Ou seja, 0,71% da população brasileira.

O tratamento para a doença está disponível no SUS e tem mais de 90% de chance de cura para todos os pacientes com hepatite, independente do grau de lesão do fígado. Desde 2015, 76,5 mil pacientes foram tratadas. Para atender as metas do novo plano, o Ministério da Saúde aponta que está em processo de aquisição de 50 mil novos tratamentos.

O plano de eliminação faz parte das metas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e o objetivo é tratar 19 mil pessoas só neste ano. A partir do ano que vem, 50 mil pacientes por ano até 2024. A partir de 2025, esse número passará a ser de 32 mil novos tratamentos ao ano espera-se reduzir em 65% a mortalidade por hepatite C até 2030.

A diretora do Departamento de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaken, explica que o maior desafio do Plano é realizar a busca das pessoas que, ainda que diagnosticadas não estão em tratamento e daquelas que ainda não foram diagnosticadas. “A hepatite C é uma doença silenciosa. Muitas pessoas estão com o vírus da hepatite C e não apresentam nenhum sintoma, então diagnosticar e tratar essas pessoas da forma mais rápida possível é essencial para a qualidade de vida dessas pessoas e também para a saúde pública”, enfatizou a diretora.

