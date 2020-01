Catanduva Reduz Homicídios, Modalidades De Roubo e Furto Em 2019

Segundo os números das estatísticas de 2019 do número de criminalidade e homicídios, Catanduva teve uma redução significativa em relação a 2018. Pelos números em 2018 foram oito homicídios dolosos enquanto em 2019 apenas três casos. O balanço foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública na última sexta-feira (24).

Já em relação a furtos no ano de 2018 os números chegaram a 1.131, já em 2019 caiu para 986 furtos. Os números ainda mostram que no ano passado foram registrados 118 casos de furto de veículo em comparação a 2018, uma redução de 61, sendo que teve 179 furtos.

Em geral, o interior do Estado fechou o ano de 2019 com reduções nos indicadores de casos e vítimas de homicídios e latrocínios. Todas as modalidades de roubos e de furtos, além das extorsões mediante sequestro, também caíram.

Os casos homicídios dolosos recuaram 2,9% no ano, passando de 1.608 para 1.562 registros. No indicador de vítimas a queda foi de 2,6%, com 1.626 casos em 2019. São os menores totais das séries históricas, iniciadas em 2001.

Com os resultados, as taxas anuais reduziram para 6,70 ocorrências e 6,97 vítimas de mortes intencionais para cada grupo de 100 mil habitantes. Os índices são os menores da série histórica.

As ocorrências de latrocínios recuaram 30,3%. Foram 85 ocorrências no ano passado, contra 122 em 2018. No indicador de vítimas de roubos seguidos de morte a queda foi de 30,7%, já que o total passou de 127 para 88. É a menor quantidade da série histórica e a primeira vez que o indicador fica abaixo de 100.

Roubos e furtos

O interior apresentou redução em todas as modalidades de roubos. Os roubos em geral recuaram 11,4%, com 7.085 casos a menos – passou de 62.293 para 55.208. Os roubos a banco diminuíram 23 para cinco. As quantidades de ambos os indicadores são as menores da análise histórica. Nos roubos de veículo a redução foi ainda maior. Com 10.897 ocorrências no ano passado, ante 13.534 no ano de 2018, a queda foi de 19,5% ou de 2.637 em números absolutos. A quantidade é a menor da série histórica. Nos últimos doze meses, os roubos de carga também diminuíram. Com 18%, o total passou de 2.108 no ano de 2018 para 1.729 em 2019. A tendência de queda se estendeu para furtos de veículos e em geral, que caíram 11,6% e 5%, respectivamente. O primeiro passou de 35.772 para 31.623, enquanto o segundo indicador foi de 238.815 para 226.787. Os dois totais são os menores da análise histórica do período.

Outros indicadores

O trabalho das polícias paulistas no Estado, no ano passado, resultou em 125.488 prisões. O número, que representa um aumento de 4,24%, é recorde na série histórica. É a primeira vez que o indicador fica acima de 121 mil. No mesmo período, houve apreensão de 8.232 armas de fogos ilegais.

Também foram registrados 33.125 flagrantes por tráfico de drogas. No mesmo período, o interior teve aumento de 4,8% nos casos de estupros, que tiveram 333 registros a mais em 2019.

Já as extorsões mediante sequestro reduziram de seis para dois, ou seja, quatro ocorrências a menos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local