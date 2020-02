Catanduva Reciclou Cerca de 600 Toneladas de Lixo Eletrônico em 2019

Com 10 pontos de coleta espalhados pela cidade, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), recolheu cerca de 600 toneladas de lixo eletrônico em 2019. A coleta tem como objetivo oportunizar a população descartar de forma correta seus resíduos eletrônicos, para que não sejam eliminados junto ao lixo doméstico. Devido ao composto de equipamentos altamente poluentes, tais como, cobre, alumínio, mercúrio e chumbo, esses itens necessitam da destinação correta.

O município tem atuado em várias vertentes de conscientização ambiental. Atualmente, está em curso a campanha para o descarte correto de pilhas e bateriais. Os pontos de coleta pré-definidos, são os prédios da Prefeitura e na SAEC. A ação é monitorada por equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, responsável pela iniciativa e que também é um ponto de entrega dos itens, além do Viveiro Municipal e Centro de Educação Ambiental (CEA).

A SAEC esclarece que a recolha de resíduos eletrônicos integra os serviços de coleta seletiva. Por outro lado, tanto a Superintendência, quanto a Prefeitura de Catanduva apoiam ações que visam incentivar a destinação final adequada desse tipo de resíduo. Prova disso, são as rotineiras campanhas realizadas no município, dentre elas, o mutirão do lixo eletrônico.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local