Catanduva Recebeu Mais De R$ 427 Mil Em Repasses De ISS Sobre Pedágio

Catanduva recebeu 427.267,57 mil em repasses do ISS sobre pedágio no primeiro semestre de 2019, segundo a ARTESP. Na região de São José do Rio Preto, 12 prefeituras foram beneficiadas com R$ 4,3 milhões em repasses provenientes do ISS-QN arrecadado entre os meses de janeiro e junho de 2019. São elas: Catanduva, Catiguá, Cedral, Ibirá, Mirassol, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraiso, Pindorama, Santa Adélia, São Jose do Rio Preto e Uchoa. O balanço realizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) considera o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS-QN) que incide sobre as tarifas de pedágio dos 8,4 mil quilômetros de rodovias estaduais paulistas sob concessão e que beneficiaram diretamente 283 municípios cortados pela malha concedida com R$ 258 milhões, somente neste primeiro semestre.

Com o início da operação de novas concessões, 12 novas cidades passaram a ser beneficiadas pelo repasse esse ano. São elas: Barra Bonita, Bocaina, Igaraçu do Tietê, Barão de Antonina, Coronel Macedo, Itaporanga, Pratânia, Riversul, Taquarituba, Boa Esperança do Sul, Dourado e Trabiju. Até 2018, o imposto era recolhido em 271 municípios paulistas.

A verba proveniente do ISS-QN sobre os pedágios é significativa na composição orçamentária das administrações municipais, principalmente em pequenas cidades. Entre os municípios da região de São José do Rio Preto, o que mais teve arrecadação com o ISS dos pedágios foi Santa Adélia, que recebeu R$ 687 mil, seguido de São José do Rio Preto (R$ 685 mil) e Uchoa (R$ 579 mil). A alíquota do imposto é definida por legislação municipal e o repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município. E, como não se trata de uma “receita carimbada”, que deve ser aplicada em determinadas áreas do município conforme previsão em lei, as administrações municipais podem empenhar a verba recebida em qualquer área, como saúde, segurança, educação ou infraestrutura urbana.

O ISS começou incidir sobre as tarifas de pedágio em 2000 e, desde então, já foram repassados para os municípios beneficiados R$ 5,3 bilhões. No mesmo período, a região de São José do Rio Preto já recebeu R$ 93,6 milhões a título de ISS sobre os pedágios. Catanduva já recebeu desde do ano de 2000 até a primeiro semestre de 2019 o valor de R$ 9.179.059,35 milhões.

Ariane Pio

Da Reportagem Local