Catanduva Receberá Palestras Com Marcus de Mário

O palestrante Marcus de Mário, conhecido escritor e educador da religião Espírita, fará um circuito de palestras com autógrafos pela nossa região.

Elas serão trazidas pela USE – União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Catanduva, com o intuito de proporcionar reflexões a respeito dos temas abordados. Todas as palestras são inteiramente gratuitas.

No total, serão ministrados 5 eventos como esse, também passando pelas cidades de Ibirá e Santa Adélia. Em Ibirá, será no dia 23 de janeiro, às 20 horas, no Centro Espírita União. Já em Santa Adélia, a palestra acontecerá no dia 25 de janeiro, também às 20 horas, no Centro Espírita Humildade e Amor.

Em Catanduva, teremos três eventos:

No dia 24, às 20 horas, a palestra ‘Pátria Educativa para Pais e Educadores’, na Associação Espírita Semeador, localizada na rua Nações Unidas, nº 1130.

No dia 26, será vez da palestra ‘O Essencial é Invisível Aos Olhos’, também às 20 horas, na Associação Espírita Amor e Caridade, que fica na rua Sergipe, nº 410.

Para fechar o circuito, dia 27, às 8 horas, teremos a palestra ‘Família, Espaço de Convivência’ na Associação Beneficente Amigo Germano, situada na rua Vereador Guido Broglia, nº1183.

Quem é Marcus de Mário?

Natural de São Paulo, capital, mas residente atualmente na cidade do Rio de Janeiro. É educador, escritor, consultor, palestrante e diretor do IBEM – Instituto Brasileiro de Educação Moral, organização não governamental que atua junto a escolas e secretarias de educação.

Também é programador espírita voluntário da Rádio Rio de Janeiro e coordenador do Grupo Espírita Seara de Luz. Sob sua autoria, possui 29 livros publicados como: ‘Além das Aparências’, ‘Espiritismo e Cultura’ e ‘Vida e Felicidade’.

Da Reportagem Local