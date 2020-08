Catanduva Receberá Kits Higiene Do Programa ‘Solidariedade Nas Ruas’ Do Governo De SP

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo lançou o programa ‘Solidariedade nas Ruas’ que vai distribuir 70 mil kits com itens de higiene e limpeza, visando assegurar a proteção sanitária da população em situação de rua.

Catanduva está inserido no programa que leva em consideração a prevalência da maior concentração de pessoas em situação de rua entre as cidades mais populosas do Estado.

Além de Catanduva outros 64 municípios estão na lista, entre elas estão: São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Sorocaba, São José dos Campos, Suzano, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes, Santos, Osasco, Barueri, Franca, São Vicente, Piracicaba, Itu, Ribeirão Preto, Santo André, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Caraguatatuba, Diadema, Taubaté, Araçatuba, Itapetininga, Carapicuíba, Itanhaém, Praia Grande, Guarujá, São Carlos, Batatais, Limeira, Embu das Artes, Atibaia, Bragança Paulista, Mauá, Jaú, Francisco Morato, Itaquaquecetuba, Ubatuba, Ourinhos, Barretos, Araraquara, Indaiatuba, Poá, Jacareí, Birigui, Jundiaí, Rio Claro, Bertioga, Amparo, São Caetano do Sul, Peruíbe, Franco da Rocha, Lins, Sertãozinho, Sumaré, Itapevi, Taboão da Serra, Araras, Vinhedo, Americana e Avaré.

Cada um dos 70 mil kits será composto de máscaras de proteção individual, frascos de álcool em gel e sabonetes. A composição dos kits foi planejada com o intuito de atender integralmente a população em situação de rua, fornecendo itens de higiene e equipamentos de prevenção ao coronavírus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

