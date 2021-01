Catanduva Receberá 2.150 Doses da Vacina Astrazeneca, no Segundo Lote do Butantan

O segundo lote de vacinas do Instituto Butantan contra o coronavírus começou a ser distribuído na tarde de sexta-feira (22). Cerca de 900 mil doses foram imediatamente liberadas para o Ministério da Saúde após nova autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso emergencial do imunizante.

A GVE de São José do Rio Preto está recebendo cerca de 21,3 mil doses da vacina contra coronavirus. Em contato com a prefeitura de Catanduva, o Regional questionou a secretaria de saúde do município em quantas doses serão destinados para a cidade feitiço.

Catanduva está na lista dos municípios contemplados com doses da vacina da Fiocruz AstraZeneca/Oxford. O quantitativo de frascos da vacina ainda será destinado à imunização de profissionais de saúde.

A remessa, que veio da Índia para o Brasil, será entregue à equipe da Secretaria Municipal de Saúde na tarde de hoje, dia 26.

As 2.150 doses devem ser escoltadas de São José do Rio Preto até Catanduva, onde serão acondicionadas na rede de frios que fica no Centro de Especialidades Médicas, o CEM. Posteriormente será feita a distribuição às Unidades de Saúde.

A prioridade nessa fase são os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente. A equipe que atua nas Unidades Básicas de Saúde também começaram a ser imunizados, além dos profissionais do SAMU. O setor reforça a importância de que medidas de segurança e prevenção continuem sendo adotadas a fim de evitar a propagação do vírus.

Como as doses disponibilizadas para Catanduva, tanto da Coronavac, quanto da AstraZeneca são abaixo das 23 mil esperadas, as unidades de saúde ainda não ficarão abertas para vacinar a população, conforme o plano de imunização inicial. Também não haverá postos volantes e drive-thru. Assim que novas remessas forem disponibilizadas, a campanha avança e será estendida para os munícipes.

Vacinômetro – Para que a população acompanhe a evolução da vacinação de forma transparente, a Prefeitura de Catanduva lançou o Vacinômetro que traz um balanço atualizado de segunda à sexta, do avanço da imunização contra a covid-19. Desde quarta-feira, dia 20, 1.760 pessoas receberam as doses que protegem contra o coronavirus. São profissionais da linha de frente que atuam nos Hospitais Padre Albino, Emílio Carlos, Unimed São Domingos e Mahatma Gandhi, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), unidades de saúde e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ariane Pio

Da Reportagem Local