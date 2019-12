Catanduva Recebe Várias Medalhas Na 15ª OBMEP Para Alunos De Todo Brasil

A OBMEP é dirigida aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Médio, de escolas públicas municipais, estaduais e federais, e escolas privadas, bem como aos respectivos professores, escolas e secretarias de educação, todos localizados no território brasileiro.

Essa semana foi divulgada a relação de estudantes premiados em sua 15ª edição. Os alunos premiados da Diretoria de Ensino de Catanduva foram: Deny Gabriel Pereira de Lima (medalha de prata) e Isadora Marchesini Monteziano (medalha de bronze) da Escola Estadual Antonio Maximiano Rodrigues do município de Catanduva; Maria Eduarda de Oliveira (medalha de bronze) da Escola Estadual Gabriel Hernandez do município de Ariranha; Matheus Sangaleti (medalha de bronze) da Escola Estadual Nicola Mastrocola do município de Catanduva; Pedro Pichineli dos Santos (medalha de bronze) da Escola Estadual João Gomieri Sobrinho do município de Palmares Paulista.

Além dos medalhistas, 33 alunos das Unidades Escolares jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de Catanduva, serão premiados com menções honrosas.

A Dirigente Regional de Ensino, Profª Luciana Bianchin Lopes Pereira, parabeniza toda a equipe escolar pelo resultado satisfatório. As medalhas e menções honrosas são frutos de trabalho desenvolvido por toda a equipe. Em nome da Diretoria de Ensino de Catanduva, parabenizo todos os alunos que participaram da OBMEP.

Ariane Pio

Da Reportagem Local