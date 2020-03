Catanduva Recebe Troféu VerdeAzul E Fica Na 8ª Posição Entre 613 Municípios

No total, 613 cidades participaram da edição que avaliou os programas e ações ambientais durante o ano de 2019. Catanduva ficou em 8ª posição com nota de 92,43 tendo excelente avaliação e assim recebendo a certificação de Município VerdeAzul.

O evento aconteceu ontem (05) entregue pelo Governador Joao Doria, troféus Franco Montoro para os municípios líderes do ranking do Programa Município VerdeAzul (PMVA), da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Ao todo, 92 cidades receberam Certificação por notas também acima de 80 pontos e 62 foram qualificadas ao obterem notas entre 60 e 79,9 no ranking geral até 100. São José do Rio Preto foi a campeã no ranking geral totalizando 97,00 pontos seguida de Bragança Paulista com 94,74 e Novo Horizonte com 94,23. O PMVA tem o propósito de incentivar, apoiar e medir de maneira descentralizada a agenda ambiental dos municípios paulistas.

“Todos os 154 municípios que aqui virão receber o prêmio merecem os aplausos e o reconhecimento, mas especialmente os três primeiros municípios por alcançarem o patamar de excelência nesse programa”, parabenizou o Governador, destacando os primeiros colocados, São José do Rio Preto, Bragança Paulista e Novo Horizonte.

Atualmente participam do PMVA 613 municípios que colocam em prática 85 tarefas, divididas em dez diretrizes da agenda ambiental local, coordenada por um interlocutor, e que abrange temas estratégicos: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.

Para incentivar a prática destas atividades, o Programa atribui notas de zero a 100 ao resultado das ações realizadas no município durante um ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local