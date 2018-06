Catanduva Recebe Programa Caic Jovem

Catanduva lança o Programa Caic Jovem, uma parceria da Prefeitura de Catanduva e instituições de ensino da cidade em busca da qualificação de jovens e adolescentes para o mercado de trabalho. A solenidade de inauguração está marcada para hoje, 28, na própria escola, e contará com a presença de autoridades, profissionais da Educação, alunos e parceiros do projeto.

Desde março, o Projeto já recebeu cerca de 200 alunos, mas para o segundo semestre, há previsão de abertura de 150 novas vagas e inclusão de, pelo menos, quatro novos cursos, destinados a alunos a partir do 9º ano, fase que o jovem se aproxima da busca pelo primeiro emprego.

De acordo com o Prefeito Afonso Macchione Neto, o intuito do Projeto é capacitar os jovens para que eles tenham boas oportunidades de empregos: “Nossa intenção é garantir que esses alunos tenham a qualificação e ensino necessários para que, ao terminar o ensino médio, alcancem a inserção no mercado de trabalho. Além disso, evitamos que estes jovens fiquem nas ruas”, disse.

Os alunos têm à disposição oficinas de dança e coral, e aulas de atletismo, futsal, taekwondo e panificação. Os cursos de qualificação, em parceria com o Imes Catanduva e o Instituto Federal (IFSP), são de criação de games para internet e educação financeira, respectivamente. O Senac Catanduva oferecerá, a partir de agosto, cursos de auxiliar administrativo, almoxarife e estoquista, recepcionista e auxiliar de escritório. No primeiro semestre, os alunos tiveram aulas pelo Cetec nas áreas de informática, design de sobrancelhas e também de recepcionista. Cursos de tratamento e limpeza de piscinas, noções básicas de garçom, marcenaria e básico de cabeleireiro estão em fase de aprovação. A Secretaria de Assistência Social deverá oferecer, ainda, cursos nas áreas de comportamento e vestimenta por meio do projeto Adolescente em Foco.

Os cursos e atividades são realizados no horário contrário ao das aulas. Para o ingresso, o interessado deve estar devidamente matriculado e ter frequência regular na escola. As turmas são divididas por idade e ano escolar. Há orientação e possibilidade de pesquisa em computador para trabalhos acadêmicos. Os alunos têm duas refeições por período: café da manhã e almoço ou lanche da tarde e jantar.

Da Reportagem Local