Catanduva Recebe Pela Primeira Vez Youtubers Espíritas Em Feira No Sábado

Com as mudanças de hábitos de consumo e entretenimento, hoje os youtubers exercem grande influência em grande parte da juventude. Mas canais espíritas podem aproximar os jovens da Doutrina? Como usar esse conteúdo para estudos do Espiritismo?

Essas respostas serão encontradas durante um encontro de dois youtubers espíritas da cidade São Paulo que estarão pela primeira vez em Catanduva: Ana Talavera, do canal Espiritalks e Julio Sena, do canal Coaching Espírita. Com vídeos postados semanalmente, eles se dedicam “a dar uma mãozinha aos jovens com dicas, tutoriais, reflexões, bate papo e até alguns puxões de orelha”, afirma Julio na descrição do seu canal.

O encontro com os jovens acontecerá no sábado (14), das 16h às 19h e faz parte da programação especial da 38ª Feira do Livro Espírita que está acontecendo no Proença Supermercados e vai até o dia 22 de dezembro.

Julio Sena mandou um recado para todos os jovens de cidade e região convidando a todos para uma conversa muito especial sobre redes sociais, sobre empatia, sobre o propósito de vida. Além de dicas sobre mídias digitais e bater um papo muito especial com toda galera.

Viva em bem-estar: Ação Integrada da Saúde – A manhã de sábado (14) da 38º Feira do Livro Espírita, das 9h às 13h, será marcada pela presença de uma equipe multidisciplinar de Psicólogos, Psiquiatra, Técnicos em Enfermagem e Massoterapeuta. Com atendimento direto, ágil e gratuito, os visitantes da Feira terão a oportunidade de tirar dúvidas, conversar, aferir a pressão arterial, fazer teste de glicemia, relaxar e aprender basicamente como construir o seu bem-estar. Uma equipe de conscientização e combate à Dengue também estará presente.

Música para a Alma – Ainda no sábado, às 10h, para harmonizar o ambiente e descontrair vai ter uma apresentação musical com o Coral Sementes de Luz da Associação Espírita O Semeador de Catanduva. O Coral é composto por vozes femininas que irá encantar e alegrar todo o ambiente da Feira.

Ariane Pio

Da Reportagem Local