Catanduva Recebe Oficina de Iluminação Cênica Gratuita Por Meio do Coletivo Dell’arte

A Cooperativa Paulista de Dança, entidade que representa uma parcela significativa de profissionais de dança do Estado de São Paulo, tem executado o projeto ‘Dança por toda parte’, que conta com patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e que tem como um dos eixos de atuação a realização de oficinas formativas. Ao todo estão sendo realizadas entre abril e maio mais de vinte oficinas para um total de trinta e cinco cidades paulistas, ultrapassando a marca de mil vagas gratuitas. Catanduva foi contemplada pela ação por meio de parceria com o Coletivo Artístico Dell’arte para a realização da oficina ‘Iluminação Cênica’ com Douglas Theodolino que tem como objetivo capacitar com conteúdo básico sobre iluminação: equipamentos, conceitos, projetos, técnica.

A atividade é voltada aos profissionais de artes cênicas, dança, técnicos de teatro e shows, produtores, entre outros. ‘As atividades de formação voltadas à iluminação são poucas. A parceria com a cooperativa é uma ótima oportunidade de colaborar no processo de formação dos artistas do interior’, explica Rafael Back, do Coletivo Dell’arte. A oficina será realizada nos dias 26 e 28 de abril e 3 e 5 de maio (segundas e quartas-feiras) das 10 às 12h, tendo duração total de 08 horas. As inscrições serão realizadas até dois antes do início da atividade, sendo que as vagas são limitadas. Haverá entrega de certificado para os participantes que tiverem ao menos 75% de presença.

As inscrições devem ser feitas acessando o link https://cutt.ly/oficina_catanduva e interessados de outras cidades também podem se inscrever na atividade. O curso será realizado de forma totalmente online e gratuita, através da plataforma Zoom.

Ariane Pio

Da Reportagem Local