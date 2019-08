Catanduva Recebe O 1º Encontro Do Grupo De Mobilização Da PVE

Catanduva sediará pela primeira vez o Encontro do Grupo de Mobilização da PVE – Parceria pela Valorização da Educação. O evento será realizado na terça-feira (27), a partir das 19h é realizado pela Citrosuco em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, no Senac. O convite para o encontro é voltado a empresas e os respectivos parceiros da iniciativa, que consiste na mobilização de empresários, educadores e alunos. O foco principal é a aprendizagem em sala de aula e a qualidade dos ensinamentos apresentados aos alunos. Membros do Instituto Votoran­­­­­tim estarão presentes no encontro.

O programa tem como objetivo contribuir para a melhoria da educação pública nos municípios onde há operações da Votorantim e atua em parceria com as prefeituras e secretarias municipais de Educação. Público-alvo direto: gestores educacionais, gestores escolares, mobilizadores. Público-alvo Indireto: professores e alunos das redes públicas municipais.

A iniciativa, certificada como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil, tem acumulado resultados positivos, com impacto, também, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Um estudo comparativo entre os municípios com o PVE e um grupo-controle, realizado de 2007 a 2013, indicou avanço de 30% de evolução do índice nos municípios que aplicaram a metodologia do programa em relação aos demais.

Em 2016, o estudo indicou um avanço ainda maior: a evolução do Ideb nos municípios do programa foi de 38% no Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano) e de 45% no Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano).

Em 2018, ano do centenário da Votorantim, o intuito de atingir 100 municípios com o PVE foi alcançado, havendo 105 municípios brasileiros com o programa vigente. Para isso, além da modalidade individual da iniciativa, em 2017, a atuação também ocorre por meio de polos. Nesta modalidade, a atuação é feita de maneira conjunta em dois a quatro municípios, estimulando a troca de experiências e cooperação entre eles.

Além disso, as empresas investidas da Votorantim estão trabalhando com a mobilização dos funcionários em atividades de voluntariado e mobilização social. Ao todo, um contingente de mais de 40 mil pessoas, com múltiplos conhecimentos e habilidades, soma forças ao PVE e aumenta o poder de transformar a educação nos municípios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

