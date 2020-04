Catanduva Recebe Mais uma Remessa de Vacina Contra Gripe

A primeira etapa de vacinação contra gripe se estende até o dia 15 deste mês e tem como foco munícipes acima de 60 anos, agentes de saúde, além de policiais civis, militares, guardas e bombeiros. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, Catanduva recebeu mais uma remessa da vacina contra gripe até o momento foram aplicadas 8.741 doses, a quantidade representa cobertura vacinal de 43% do público-alvo.

Para evitar aglomeração de pessoas, a imunização está sendo feita nas 23 unidades de saúde e em mais 6 pontos de acesso, tais como: E.E. Barão do Rio Branco, Coordenadoria de Inclusão Social, EMEI Maria Áurea R. Domingues, Praça Brasília (em frente a USF Lunardelli), E. E. Joaquim Alves Figueiredo e a EMEI Maria Aparecida de C. Azarite. O horário de atendimento é segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. A Secretaria de Saúde está contando com o auxílio dos alunos do 4º e último ano do curso de Enfermagem da UNIFIPA para atender idosos que não têm condições físicas para saírem de casa, a vacinação também foi estendida ao domicilio.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

