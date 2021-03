Catanduva Recebe Mais um Lote da Coronavac; Imunização Volta Nesta Segunda-Feira

Catanduva recebeu na tarde de ontem (05), mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. O Prefeito Osvaldo fez questão de acompanhar a chegada das doses, 1.270 – ao todo.

Com a nova grade, a Campanha de Vacinação contra covid-19 será retomada em Catanduva na próxima segunda-feira (08). A remessa será destinada à imunização de idosos, de 77 a 84 anos, que vão receber a primeira dose do imunizante.

Em Catanduva são quatro locais de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde; Centro Dia do Idoso; Cras Bom Pastor e drive-thru no Parque do Aeroporto.

De acordo com o vacinômetro no site da Prefeitura de Catanduva já foram 14.114 mil doses de vacinas aplicadas nos profissionais de saúde e idosos. Além disso, o total de vacinas já enviadas para Catanduva com essa remessa de ontem somam 18.061 doses recebidas.

O governo estadual e a prefeitura ressaltam para que os cidadãos lembrem-se de efetuar o pré-cadastro, evite filas e aglomeração. Acesse: www.vacinaja.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local