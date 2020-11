Catanduva Recebe Mais de R$ 46 Mil Para Atendimentos em Saúde Bucal

Ministério da Saúde está liberando mais de R$ 61 milhões para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária e na Atenção Especializada à Saúde. O investimento, em caráter excepcional e temporário, foi estabelecido na Portaria n° 3.008, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira (05), para fortalecer a retomada segura dos atendimentos odontológicos que ficaram limitados durante a pandemia da Covid-19.

Para Catanduva o valor liberado será de R$ 46.344,00 à assistência odontológica na Atenção Primária e na Atenção Especializada à Saúde. Ainda para cidades comtempladas com o serviço na região da cidade feitiço temos: Catiguá com R$ 1.931,00; Elisiário com R$1.931,00; Itajobi com R$ 9.655,00; Novais com R$ 1.931, 00 e Palmares Paulista com R$ 1.931, 00.

No total, 27.339 equipes de saúde bucal da Estratégia Saúde da Família serão beneficiadas em 4.929 municípios brasileiros. Cada equipe receberá R$ 1.931,00. O investimento total é de R$ 52.791.609,00.

Na Atenção Especializada, serão destinados R$ 8.840.118,00 para a reorganização da ambiência e dos processos de trabalho de 1.157 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) localizados em 934 cidades. Cada unidade receberá de acordo com a sua modalidade: R$ 5.793,00 para cada Centro de Especialidades Odontológicas Tipo I credenciado; R$ 7.724,00 para cada Centro de Especialidades Odontológicas Tipo II credenciado; R$ 13.517,00 para cada Centro de Especialidades Odontológicas Tipo III credenciado.

As transferências dos recursos serão realizadas em parcela única para municípios e Distrito Federal por meio do Fundo Nacional de Saúde, com o objetivo de atender necessidades de adaptação, reparos e aquisição de itens de consumo para atendimentos odontológicos no Sistema Único de Saúde (SUS). A Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde publicará Nota Técnica com orientações para apoiar os gestores na utilização dos recursos, recomendando as medidas a serem priorizadas para garantia da segurança nos atendimentos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local