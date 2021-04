Catanduva Recebe Mais de Duas Mil Doses Para Segunda Etapa de Vacina em Idosos Com 72 a 74 anos

A Prefeitura de Catanduva por meio da Secretaria Municipal segue imunizando, com a segunda dose, idosos com idades entre 72 e 74 anos. Nesta etapa, foram recebidas 2.340 doses para vacinar a faixa etária. Os pontos de vacinação estarão abertos das 8h às 17h. O município disponibiliza de quatro pontos de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Pará, 255; CRAS Bom Pastor, na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, 99; Centro Dia do Idoso, na Rua Recife, 1.475 e pelo sistema drive-thru na Rua Mogi das Cruzes, no Aeroporto (perto do bebedouro da Saec).

Para agilizar o atendimento, a orientação é que o munícipe apresente faça o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. A ação reduz de 10 para 1 minuto o tempo de atendimento nos locais de vacinação.

A Secretaria de Saúde pede para todos os idosos levarem documentação como: identificação com foto e CPF.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local