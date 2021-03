Catanduva Recebe Doses Para Vacinação Contra Covid-19 em Idosos de 75 e 76 anos

Nesta segunda-feira, dia 15, Catanduva entrará em mais uma fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra Covid-19. A partir desta data serão atendidos idosos, com idades entre 75 e 76 anos. Para atender esse público-alvo, a cidade recebeu 1.480 doses de imunizantes.

Para organizar o fluxo, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os idosos, nessa faixa etária, procurem os locais de vacinação, preferencialmente, nos seguintes dias: 76 anos – segunda-feira, dia 15 e 75 anos – terça-feira, dia 16.

São quatro postos de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia do Idoso, Cras Bom Pastor e Drive-thru na Avenida Mogi das Cruzes, no Aeroporto, ao lado do bebedouro da Saec.

Os idosos devem comparecer aos postos de vacinação portando RG ou qualquer outro documento com foto que comprove sua idade. O horário de vacinação é das 8 às 17 horas.

Diante da grande procura pela imunização, a Secretaria de Saúde ressalta que a quantidade de imunizante recebida é suficiente para atender toda população dessa faixa etária no município.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local