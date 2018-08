Catanduva Recebe Carreta Automotiva Para Capacitação de Jovens e Adultos

Catanduva receberá, no próximo mês, a Carreta Automotiva para capacitação de jovens e adultos. Ao todo, serão oferecidos três cursos na área de manutenção de automóveis. A iniciativa é fruto de uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert) com o Governo do Estado de São Paulo. A informação foi divulgada ontem (21) pela Prefeitura Municipal.

Para participar, é preciso fazer a inscrição ou atualizar o cadastro no site do Via Rápida Emprego (www.viarapida.sp.gov.br). O serviço é totalmente gratuito, porém as vagas são limitadas. O único pré-requisito é que o candidato tenha 16 anos no mínimo e seja alfabetizado. Após a atualização do cadastro, o setor orienta que o interessado compareça pessoalmente à Semdert, no 4º andar da Prefeitura, no dia 27 de agosto, das 9 às 16 horas. A seleção será por ordem de chegada.

Quem não tiver acesso online poderá se dirigir ao CEU, no Jardim Eldorado, ou à Estação Cultura Deca Ruette para realizar as inscrições pelo site.

De acordo com as informações divulgadas pelo setor, os cursos disponíveis são de Mecânica Automotiva Básica, Eletricista de Veículos Automotores Básico e Mecânico de Direção e Freios. “As aulas têm duração de 100 horas, com previsão de início no dia 10 de setembro e término em 5 de outubro. Serão três turmas por turno. Os horários e datas ainda serão confirmados. Cada curso terá participação de 20 alunos e haverá entrega de certificado”, explicou por meio da Assessoria de Comunicação.

A carreta será instalada no estacionamento da Estação da Cultura, na Rua Rio de Janeiro, 100.

