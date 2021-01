Catanduva Recebe Caminhão Com 2.800 Doses da Vacina da Coronavac

A tão aguardada vacina contra coronavirus chegou em Catanduva na manhã de ontem (20), escoltada pela Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Catanduva. No momento da chegada, toda a imprensa da cidade, incluindo O Regional esteve no local registrando em tempo real em rede sociais.

Para Catanduva foram encaminhadas 2.800 doses da vacina, que estão sendo armazenadas, neste momento, na rede de frios do Centro de Especialidades Médicas (CEM), o antigo Postão da rua Pará. Sem presença de autoridades como Prefeito ou secretaria da saúde, os responsáveis pela comunicação social da prefeitura recepcionaram pessoal da imprensa para visitar o local onde foram armazenadas as vacinas.

No mesmo dia, ontem (20) já estava programada na parte da tarde as primeiras vacinações em profissionais da saúde.

Neste primeiro momento em todo o Estado de São Paulo, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas receberão as doses, com o apoio de equipes da atenção primária do SUS, segundo as estratégias adequadas ao cenário local. A inclusão de novos grupos populacionais será norteada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.

A divisão das grades foi baseada no quantitativo proporcional de vacinas previsto para São Paulo conforme o PNI. O total de 1,5 milhão de doses é a referência para trabalhadores de saúde baseado na última campanha de vacinação contra a gripe. Esta mesma referência é utilizada para cálculo das grades regionais e para cada cidade.

A campanha de imunização contra a COVID-19 em São Paulo será desenvolvida segundo a disponibilidade das remessas do órgão federal. À medida que o Ministério da Saúde viabilizar mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação contra a COVID-19 serão divulgadas pelo Governo de São Paulo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local