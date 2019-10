Catanduva Recebe Ação De Renovação Urbana No Sábado

Mais de mil alunos do RenovaBR, escola de formação política para cidadãos comuns, reunirão voluntários em ações de impacto social em 445 cidades de todos os estados brasileiros. Em Catanduva a ação acontecerá pelo artista Rafael Back, selecionado no processo seletivo da escola que tem Luciano Huck e Eduardo Mufarej como seus principais fundadores.

Praças, parques, creches, quadras esportivas e outros equipamentos públicos em mau estado serão renovados em todo o Brasil no próximo sábado, (05). O exercício coletivo é parte do curso RenovaBR Cidades, que prepara 1,4 mil alunos – cidadãos comuns, com diferentes profissões, origens e ideologias – para disputar as eleições de 2020. Todas as regiões do Brasil serão contempladas, o que inclui as 26 capitais, regiões metropolitanas e cidades de interior.

As atividades propostas pelos alunos passam por áreas como educação, saúde, meio ambiente, transporte, inclusão e tecnologia. O objetivo é impactar positivamente as cidades e testar a capacidade de mobilização dos alunos do RenovaBR, que pretendem entrar para política no próximo ano.

Em Catanduva, o aluno Rafael Back juntou amigos, artistas, empresários, pais e alunos e está renovando a Sala da Associação Dell´arte, uma associação Cultural que fica na comunidade do Nosso Teto, transformando ela no primeiro teatro comunitário de Catanduva. Rafael explica que o espaço vai além de promover o acesso à cultura, irá abrigar também grupos e companhias artísticas que precisarem ensaiar, se apresentar ou fazer temporadas. “O projeto não termina sábado (05) porque a ideia é criar um programa de cultura que promoverá no local apresentações e ensaios abertos todos os sábados de maneira gratuita, além do espaço ser utilizado pelos alunos da escola Municipal Mario Juliano Pozeti, usuários do CRAS Nosso Teto e artistas locais” completou Back.

As 1,4 mil ações vão acontecer simultaneamente e serão realizadas por alunos do RenovaBR com os mais diferentes perfis políticos. Isso porque os matriculados pertencem a 30 partidos e outros 40% deles nem sequer escolheram a legenda para concorrer às eleições municipais de 2020.

Para o fundador do RenovaBR, Eduardo Mufarej, o projeto é uma oportunidade para os alunos, e futuros candidatos, mostrarem que podem transformar a vida da população através de pequenas ações. “Quem pretende ocupar um cargo político precisa provar que está comprometido com a população e com as cidades onde vivem. E, mais do que isso, esses futuros políticos necessitam comprovar que conseguem mobilizar as pessoas que estão próximas, transformar seus bairros e, mesmo em uma escala ainda pequena, mudar para melhor a realidade da população.”, destacou.

O Renovar o Brasil faz parte do RenovaBR Cidades – curso de qualificação política que tem quatro meses de duração. As aulas online começaram em agosto deste ano e vão até o mês de dezembro.

Todas as ações (locais e descrições das atividades) estão disponíveis no site renovabr.org. Os alunos farão a cobertura dos bastidores das atividades (antes e depois – parte delas já disponível) em suas redes sociais através da #RenovarOBrasil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local