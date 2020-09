Catanduva Recebe 16 Alertas do TCE e Entra na Lista dos Reincidentes

Catanduva recebeu entre os três bimestres de 2020 16 alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e está inserido na lista de municípios reincidentes nos apontamentos de falhas.

Conforme o Tribunal, Catanduva foi alertada – entre administração direta e autarquias – com cinco tipos de observações diferentes. O que coloca a cidade entre os municípios que se encontram em situação de comprometimento das gestões fiscal e orçamentária.

Para o TCE, 95% das administrações aparecem com o mesmo problema.

Os dados integram levantamento feito pela Corte de Contas paulista como parte do previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00).

No programa Visor, do TCE, Catanduva entra em duas listas de reincidentes– na de arrecadação inferior ao planejado e na listagem de indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Está também sinalizada no mapa em vermelho, assim como outros municípios que receberam mais de cinco alertas.

Segundo dados do TCE, dos 644 municípios, pertinentes ao acompanhamento fiscal previsto na LRF, constatou-se que apenas 12 municípios (1,86%) estão regulares em suas contas e não receberam qualquer tipo de alerta.

Da totalidade, oito Prefeituras descumpriram as instruções vigentes e deixaram de enviar os dados contábeis do 3º bimestre de 2020, impedindo, assim, a devida análise dos dados de receita e despesa. Sete entidades da administração municipal indireta não entregaram os balancetes.

Todos os Prefeitos cujas cidades se enquadram nessas situações – de receita insuficiente para o cumprimento das metas de resultado primário e/ou com indícios de irregularidades orçamentárias – foram notificados para que adotem, dentro do possível, providências cabíveis para restabelecer o reequilibro financeiro. Devido à situação de calamidade decorrente da COVID-19, as obrigações e as providências previstas na LRF para o restabelecimento das receitas e das despesas, e das ações necessárias à recondução de limites para gastos de pessoal, estão suspensas em virtude da legislação federal editada para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Nos casos em que houver descumprimento das instruções, a situação poderá ensejar aplicação de multa, a critério do Relator, quando do processo de prestação das contas anuais.

Karla Konda

Editora Chefe